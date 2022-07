Consegnata a Marghera la nave Norwegian Prima

È stata consegnata nello stabilimento Fincantieri di Marghera la “Norwegian Prima”, prima di sei navi da crociera di nuova generazione della Norwegian Cruise Line (NCL). Alla cerimonia di oggi erano presenti il presidenti Harry Sommer e Frank Del Rio, della Norwegian, oltre a Pierroberto Folgiero, amministratore di Fincantieri.

Con circa 142.500 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3.215 passeggeri, la nave e le sue unità gemelle costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di NCL. Le consegne sono previste fino al 2027. La classe Prima si basa su un progetto sviluppato dalla stessa Fincantieri, che ha adottato una serie di soluzioni di efficienza energetica in linea con le più recenti normative in materia.

NCL fa parte di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., gruppo crocieristico statunitense fra i primi al mondo. Allo stesso gruppo appartiene il brand Regent Seven Seas Cruises, per il quale Fincantieri consegnerà il prossimo anno ad Ancona una terza nave da crociera di lusso, “Seven Seas Grandeur”, dopo “Seven Seas Explorer” (2016) e “Seven Seas Splendor” (2020), e Oceania Cruises, per cui il gruppo ha in portafoglio due navi di nuova generazione che daranno avvio alla “classe Allura”.