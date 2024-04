Cerimonia con ministri a Marghera per la consegna della Queen Anne

Si è tenuta venerdì, allo stabilimento Fincantieri di Marghera, la cerimonia di consegna della Queen Anne, nave realizzata per la flotta dell'armatore britannico Cunard. Hanno partecipato il ministro delle imprese Adolfo Urso e quello dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, oltre a Katie McAlister, presidente di Cunard, Pierroberto Folgiero, amministratore di Fincantieri e Luigi Matarazzo, direttore della divisione navi mercantili dell'azienda.

Queen Anne, la 249a nave battente bandiera Cunard e la terza costruita da Fincantieri, salperà alla volta di Southampton, suo porto di partenza, dove arriverà il 27 aprile, prima del suo viaggio inaugurale di sette notti verso Lisbona, il 3 maggio. La nave, di 114mila tonnellate di stazza articolate su 14 ponti, può accogliere 3000 ospiti a bordo e proporrà una varietà di opzioni di intrattenimento, ristorazione e bar: Cunard aveva già annunciato una serie di collaborazioni tra cui esperienze gastronomiche (Le Gavroche at Sea, a cura dello chef stellato Michel Roux), pacchetti wellness messi a punto dagli esperti di bellezza di Harper’s Bazaar UK e proiezioni a cura del British Film Institute. Vanta inoltre un'ampia selezione di strutture per fitness, bellezza, terme e Spa.

McAlister si è detto "entusiasta" di aggiungere alla flotta la Queen Anne, "che compone così un eccezionale quartetto insieme a Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria. Per la prima volta dal 1999 - ha aggiunto - Cunard vedrà in servizio ben quattro navi allo stesso tempo. Al momento ci stiamo dedicando ai preparativi per accogliere gli ospiti del viaggio inaugurale previsto per il 3 maggio. Ne seguirà un altro, il British Isles Festival Voyage, che includerà anche un altro momento fondamentale, quello della Naming Ceremony il 3 giugno a Liverpool".

Folgiero ha ricordato che Cunard è "una realtà pionieristica nel mondo delle crociere di lusso, nota per definire nuovi standard per i viaggi oceanici da oltre 180 anni. Questa bellissima e iconica nave testimonia la collaborazione di lunga data tra le nostre due società, sottolineando il nostro impegno comune per l'eccellenza e la tradizione nel settore della cantieristica".