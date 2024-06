Marcon, consigliera cita la costituzione "antifascista": bagarre in Comune

«Io riconosco la proprietà privata, perché è riconosciuta nella nostra costituzione antifascista». È bastato questo per far volare qualche parola di troppo e scatenare parecchia agitazione nel consiglio comunale di Marcon del 3 giugno. Protagonista la consigliera del Partito Democratico Margherita Lachin, che ha diffuso in un video sui suoi social l'accaduto. A reagire, con qualche parolaccia, è stato in particolare il consigliere Stefano Franceschetto (di Fratelli d'Italia) invitato alla calma dal presidente del consiglio comunale, che però ha poi notato, parlando a Lachin: «L'antifascismo c'entra davvero poco» e ha chiesto alla consigliera se avesse dato del fascista a qualcuno (cosa che non risulta essere avvenuta).

La scena sta circolando sui social e ha portato alla solidarietà della deputata Pd Debora Serracchiani: «Oggi la solidarietà deve andare alla consigliera veneta Margherita Lachin, colpevole di aver definito 'antifascista' la nostra Costituzione, evidentemente uno scandalo tale da suscitare prima l'insulto dai banchi dei sedicenti 'patrioti' e poi la reprimenda del presidente del Consiglio comunale» ha dichiarato. Anche Arturo Scotto (deputato Pd) ha commentato il video sul suo profilo X: «Guardate come trattano la Consigliera comunale del Pd a Marcon Margherita Lachin quando pronuncia la parola “Costituzione antifascista”. Il capogruppo di Fdi la manda a quel paese e il Presidente dell’assemblea, anziché difenderla, la redarguisce. Succede nell’Italia di oggi».

Il consigliere Stefano Franceschetto da parte sua ironizza: «Gli unici progetti della sinistra per Marcon...... L'ANTIFASCISMO» ha scritto sul suo profilo Facebook.