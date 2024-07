Muro contro muro in consiglio, la maggioranza tira dritto: «Ci sarà tempo per spiegare»

La maggioranza veneziana prova ad andare avanti con i lavori del consiglio comunale convocato per oggi, 17 luglio, senza dare spiegazioni sull'inchiesta emersa ieri, come richiesto unitariamente dalle opposizioni, e senza la presenza in aula del sindaco Luigi Brugnaro, indagato. Come prevedibile la seduta a Ca' Farsetti è segnata dalle proteste, dopo le notizie dell'indagine che ha portato all'arresto dell'asssessore Renato Boraso e che coinvolge anche Brugnaro e i vertici del suo gabinetto. Decine di persone, rappresentanti di movimenti cittadini e centri sociali, si sono presentate al municipio chiedendo le dimissioni della giunta.

La seduta è comunque partita, tra le grida e i cori dei manifestanti. All'avvio dei lavori, la presidente del consiglio Ermelinda Damiano ha letto una lettera inviata dal sindaco: «Sarò io stesso - sono le parole di Brugnaro - a chiedere di inserire la questione all'ordine del giorno in uno dei prossimi consigli, non tanto per riferire sulle questioni giudiziarie ma su quelle politiche e di natura amministrativa: non oggi, perché non ho intenzione di trasformare l'aula in un campo di battaglia».

Sono seguiti gli interventi dei consiglieri di minoranza, tutti d'accordo nel chiedere di interrompere l'attività ordinaria del consiglio, quanto meno in attesa di chiarimenti da parte del sindaco. Alcuni hanno invocato le dimissioni della giunta come atto politico. Per Gianfranco Bettin, gruppo Verde Progressista, «il sindaco non può chiedere che con il suo messaggio si esaurisca la necessità urgente che ha la città di avere chiarezza» e serve «il ritorno alle urne». Posizioni simili da parte del Pd («Non è normale, non si può andare avanti come se nulla fosse: bisogna andare al voto, serve una nuova guida politica», ha detto Giuseppe Saccà) e del Movimento 5 stelle («Il sindaco deve fare un passo indietro», per Sara Visman).

I consiglieri di maggioranza, tra le forti contestazioni del pubblico, hanno invece ribadito l'intenzione di andare avanti: «Credo che dobbiamo proseguire e fare le delibere di cui la città ha bisogno, l'amministrazione è stata eletta per questa», ha spiegato Paolo Romor, del gruppo Brugnaro sindaco. Secondo Deborah Onisto (Forza Italia) chiedere di interrompere i lavori «è poco pertinente nel senso istituzionale» e «prima si verificano i fatti, poi si prendono le decisioni».

La situazione nell'aula rimane caotica, segnata dalle proteste, dalle polemiche tra i consiglieri e da varie interruzioni. Dopo tre diversi momenti di sospensione, e cori continui da parte dei manifestanti, sono state messe ai voti due delibere, senza che si riuscisse a udire la voce della presidente. Fatto che ha esacerbato le tensioni. «State sfidando la città», ha detto Gianfranco Bettin. «Vi chiediamo per l'ennesima volta di audire il sindaco, non è possibile proseguire in questa situazione», rincara Giuseppe Saccà. E la seduta è sospesa per l'ennesima volta.

Articolo in aggiornamento