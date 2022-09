Il sindaco di Jesolo aderisce a un'associazione anti-mafia e la Sinistra si complimenta

Il Consiglio comunale a Jesolo voterà in serata, giovedì 29, la proposta di adesione ad Avviso Pubblico, un’associazione di enti locali che promuove i valori della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. «Un impegno che era inserito nel programma elettorale con il quale ci siamo presentati agli elettori, che quindi manteniamo, ma anche una proposta avanzata da altre forze politiche che non sono arrivate al ballottaggio - commenta il sindaco Christofer De Zotti - Come avevamo detto, vogliamo essere rappresentatativi anche di chi non ci ha votati. Non salviamo il mondo con l‘adesione ad un’associazione e non vogliamo nemmeno farlo in polemica rispetto al passato quando questa scelta non è stata presa in considerazione, ma crediamo sia giusto e che venga dato un segnale preciso»

«Finalmente il consiglio comunale di Jesolo discuterà in merito all'entrata del comune ad Avviso Pubblico, l'associazione nata nel 1966 per promuovere la cultura della legalità - Sappiamo che l'amministrazione comunale è a favore dell'iniziativa, così come sappiamo delle perplessità dell'ex sindaco Zoggia che, durante i suoi mandati, non ha mai preso una decisione su questo - commenta Salvatore Esposito di Rifondazione Comunista Veneto Orientale -. Da anni chiedavamo alla precedente amministrazione un gesto simile. Strano comportamento quello che regola la lotta alla criminalità in base ad un indirizzo politico. In seguito all'ottimo e apprezzabile segnale mostrato dalla nuova amministrazione comunale di Jesolo, ci auguriamo che anche le amministrazioni dei limitrofi comuni di Cavallino-Treporti ed Eraclea diano un segnale positivo in tale direzione».