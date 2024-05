Il Consiglio di Stato annulla la tassa d'imbarco di 2,50 euro

Bocciata l'addizionale comunale di 2,50 euro istituita dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo. I giudici amministrativi del Consiglio di Stato hanno accolto l'appello formulato, tra gli altri, da Save - gestore dello scalo lagunare -, riformando la sentenza emessa dal Tar Veneto e annullando la delibera del Comune del 23 dicembre 2022 che istituiva la tassa d'imbarco.

Il Consiglio di Stato ha ravvisato che l'introduzione della tassa «non supportata da congrua motivazione ed istruttoria, finirebbe per connotarsi come un contributo di solidarietà in favore del Comune di Venezia», oltre alla «non proporzionalità della misura e la sua incidenza su persone (i passeggeri in partenza da Venezia) che verosimilmente potrebbero non essere né cittadini veneziani, né turisti in visita a Venezia, ma magari cittadini veneti che periodicamente si imbarcano dall'aeroporto e che pertanto alcun beneficio potrebbero ricevere dai servizi resi dal Comune di Venezia».

Da Save spiegano che è stata riconosciuta «l'erroneità degli atti del Comune di Venezia, sia in termini procedurali, che di carenza di motivazione della scelta operata». Secondo il gruppo è «un esito in linea con la posizione fin da subito espressa da Save, per cui la nuova tassa andava a ledere non solo lo sviluppo del terzo scalo intercontinentale nazionale, ma avrebbe minato anche quello della vasta area servita, considerato il contributo dell’attività dell’aeroporto in termini di mobilità, occupazione, crescita economica».

Dall'altra parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dichiara: «Come Comune prendiamo atto della sentenza: erano risorse di spesa corrente che non entreranno più nel bilancio comunale, e che sarebbero servite a pagare i servizi più prossimi ai cittadini. Rigettiamo la richiesta fatta dalla parte ricorrente, e riportata nella sentenza, per la quale “l’opportunità di incrementare l’addizionale comunale all’Irpef […] sarebbe stata probabilmente più coerente”: non è nostra intenzione far pagare ai cittadini ulteriori oneri rispetto a quelli attuali, perché rifiutiamo l’idea che siano solo i residenti a farsi carico degli extra costi di una città complessa come Venezia, che accoglie milioni di visitatori ogni anno. Adotteremo le più opportune iniziative nel migliore interesse dei cittadini veneziani, senza mettere loro le mani in tasca».

L'amministrazione è sempre rimasta ferma sulla necessità della misura. «C'è una legge - aveva dichiarato recentemente il sindaco - ed era mio dovere istituire la tassa perché abbiamo bisogno di quei soldi, anche se qualcuno si è arrabbiato». Risorse che, come hanno sempre sostenuto i vertici di Ca' Farsetti, sarebbero state fondamentali per aiutare i conti della città, e in particolare per far fronte alle spese di manutenzione che derivano dalla pressione turistica.