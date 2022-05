Il Consiglio di Stato boccia il ricorso contro l'inceneritore di Fusina

La sentenza del Consiglio di Stato boccia il ricorso in appello dei comitati e delle associazioni del coordinamento "No Inceneritore Fusina" e i gruppi reagiscono duramente. «Dopo la sentenza negativa del Tar, avevamo la fondata speranza che l’influenza della politica e delle lobby che gravitano intorno al business dei rifiuti non arrivasse tanto in alto, ma ci sbagliavamo - commentano - La decisione del Consiglio di Stato è addirittura peggio di quella di primo grado. Le conseguenze della sentenza non solo espongono la popolazione dell’area metropolitana a gravi rischi per la salute, ma sanciscono un principio estremamente pericoloso secondo il quale né i cittadini, né le associazioni e i comitati ambientalisti sono legittimati a mettere in discussione progetti e decisioni che hanno un impatto diretto sul territorio».

Il respingimento

I comitati pongono l'attenzione su tre magistrati del collegio giudicante. «Luca Lamberti, Michele Conforti e Giuseppe Rotondo sono gli stessi che nel 2021, sempre in Consiglio di Stato - dicono - hanno accolto il ricorso Arcelor-Mittal e Ilva contro l’ordinanza del sindaco di Taranto che avrebbe sospeso gli impianti dell'acciaieria». Le associazioni ritengono che il Consiglio di Stato «non sia entrato nel merito delle contestazioni tecniche, banalizzando alcuni passaggi della relazione medica di Isde (associazione italiana medici per l'ambiente). «Il respingimento si basa sulla non legittimazione delle associazioni e degli abitanti di Malcontenta a presentare il ricorso. Parliamo di cittadini che abitano in prossimità dell’inceneritore, esposti ai fumi velenosi, di realtà radicate da anni nei territori di Mestre, Marghera e Riviera del Brenta protagoniste di tante battaglie ambientali. Un principio pericoloso e inaccettabile – sostengono – che dimostra come ormai in questo Paese la democrazia stia diventando una farsa».

Nuovo ricorso e sostegno alle spese

Non è escluso dai movimenti ambientalisti un nuovo ricorso in sede europea. «Metteremo in atto tutte le risorse che abbiamo a disposizione per fermare questo impianto nocivo e obsoleto. Annunciamo fin da subito che saremo in piazza il 28 maggio a Venezia insieme agli altri comitati veneziani e metropolitani per contrastare la devastazione del territorio. Lanciamo inoltre un appello alle associazioni e ai comitati a dare un proprio contributo economico per sostenere la battaglia contro l’inceneritore: la sentenza del Consiglio di Stato è infatti oltremodo ingiusta perché condanna i ricorrenti a pagare le spese legali delle controparti, e si tratta di cifre ingenti, almeno 15.000 euro».