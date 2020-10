Contagi all'istituto Scarpa-Mattei di San Donà: una classe in quarantena

In questi giorni il personale dell'Ulss 4 ha rilevato due casi di contagio da coronavirus su altrettanti studenti della scuola superiore Scarpa - Mattei di San Donà di Piave. L'indagine è stata allargata e ha portato a individuare altri tre studenti e un'insegnante risultati positivi al tampone rapido: ora questi ultimi sono in attesa della conferma definitiva che giungerà con l'esito del tampone molecolare, come da protocollo. Tutti frequentano la stessa classe, che è stata posta in quarantena.

Le positività sono emerse dopo che due studenti i giorni scorsi avevano manifestato sintomi riconducibili al virus. Non appena accertata la loro positività, i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone e in questa fase sono emersi, appunto, contagi di altri 3 studenti e di un'insegnante.

In accordo con la direzione dell'istituto, il personale del dipartimento di prevenzione oggi effettuerà il tampone rapido in altre tre classi della scuola. Parallelamente è stata avviata l’indagine per risalire ai contatti stretti di studenti e insegnante contagiati.