Sessanta contagi in più: sono 9 quelli in provincia di Venezia

Variazione di +60 casi positivi al Coronavirus in Veneto al termine della giornata di lunedì 31 agosto, secondo i dati del bollettino Azienda Zero. Pesante il conto per Treviso, con 40 contagi in più. La seconda provincia per numero di positivi è quella di Venezia ma con 9 casi. Quattro ricoveri in più rispetto a domenica in area non critica, nel Veneziano: all'ospedale di Dolo in tutto sono 18. Nessuna variazione nelle terapie intensive: 10 i ricoveri gravi in tutta la regione.

I negativizzati

Nel Veneto sono 2432, attualmente, i contagi da Covid-19, nel Veneziano sono 312. La provincia che ne conta di più è Treviso con 822, Belluno ne ha 58 e Padova 349. Due pazienti positivi gravi sono a Padova e due nel Veronese. Dei 22989 pazienti risultati positivi al tampone, come dato cumulativo, dall'inizio ufficiale della pandemia il 21 febbraio, i negativizzati sono 18435.