Contagi Covid in Veneto: oltre 250 da sabato. Ventinove a Venezia

Il bollettino aggiornato a domenica 11 ottobre di Azienda Zero in Veneto rileva 262 casi positività in più al virus rispetto a sabato sera. Una riduzione dopo i 561 contagi rilevati ieri, probabilmente legata anche alla minor attività dei laboratori nei giorni festivi. Il totale regionale cumulativo è pari a 31.503 contagi, quello della provincia di Venezia è 4870: qui sono stati rilevati 29 positivi in più rispetto ai 120 di sabato. I casi attualmente positivi al virus in Regione sono 6088, nel Veneziano 1137.

I ricoveri all'ospedale civile lagunare sono 26, a Mestre all'Angelo 18, a Dolo 21 e 8 a Villa Salus. Tredici pazienti si trovano all'ospedale di Jesolo. Sei quelli in terapia intensiva, di cui 3 a Dolo, due a Mestre e uno a San Donà di Piave. Nell'ospedale di Comunità centro Nazareth di Venezia si trovano due ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare in regione sono 11.411, di cui 2217 a Venezia con 722 persone risultate positive al tampone e 1.269 poste in quarantena per via del contatto con contagiati. Tra test molecolari e rapidi effettuati il Veneto ha superato quota 3 milioni e quattrocento mila.