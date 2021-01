Coronavirus: bollettino di domenica 24 gennaio, Veneto e provincia di Venezia

È sotto la soglia dei mille la quota di nuovi positivi al Covid registrati nei bollettini Azienda Zero delle ultime 24 ore. Domenica 24 gennaio alle 8 sono 485, e da inizio pandemia 305.673. I decessi da ieri in Veneto sono scesi da 92 a 28, con il totale a 8.559. Prosegue la riduzione della pressione ospedaliera: i ricoveri in area non critica sono 2.276, mentre 314 i pazienti in terapia intensiva.

Ricoveri in ospedale

In provincia di Venezia ci sono: 86 persone ricoverate a Dolo (più 14 gravi), 39 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più 4 in terapia intensiva), 45 all'Angelo di Mestre (più 11 gravi), 21 al policlinico San Marco di Mestre, 34 a Villa Salus, a Mirano 2 in terapia intensiva, 10 a Chioggia e 2 in terapia intensiva, 48 a Jesolo (più 4 gravi), 1 a San Donà. Si registrano anche: 10 pazienti all'ospedale di comunità di Noale, 2 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 3 al centro Nazareth di Venezia, 1 all'ospedale di comunità Fatebenefratelli, 4 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi, rispetto a sabato sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova con 139 casi e Verona con 97.