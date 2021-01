Coronavirus, bollettino del 6 gennaio: numeri in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di mercoledì 6 gennaio alle 8, conferma il trend crescente dei casi di positività al Sars-Cov-2 (assieme ai tamponi effettuati): si registrano 1.778 nuovi contagi in Veneto, 231 dei quali in provincia di Venezia. In questo report sono stati registrati 43 decessi: superata da inizio pandemia quota 7000 morti in Veneto. Il totale dei positivi in Regione, al netto dei guariti, è pari a 91.299.

Ricoveri in ospedale

Attualmente i ricoveri sono 2.979, tre giorni fa erano 3.032 i pazienti ricoverati negli ospedali veneti, in area non critica. Altri 374 sono in condizioni gravi (terapia intensiva), sostanzialmente stabili. In provincia di Venezia ci sono: 113 persone ricoverate a Dolo (più 15 gravi), 62 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più 4 in terapia intensiva), 86 all'Angelo di Mestre (più 10 gravi), 27 al policlinico San Marco di Mestre, 61 a Villa Salus, 9 a Mirano e 6 in terapia intensiva, 1 all'ospedale di Noale, 24 a Chioggia e 6 in terapia intensiva, 71 a Jesolo (più 14 gravi), 1 a San Donà (e uno grave) e 14 alla casa di cura Rizzola. Si registrano anche: 23 pazienti all'ospedale di comunità di Noale, 2 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 5 al centro Nazareth di Venezia, 1 all'ospedale di comunità Fatebenefratelli, 4 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 del 5 gennaio. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso con 400 casi e Vicenza con 300.