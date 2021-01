Bollettino coronavirus del 17 gennaio, Veneto e provincia di Venezia

Continua il calo della curva dei contagi Covid in Veneto, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino Azienda Zero del 17 gennaio alle 8. In diminuzione il numero degli attuali positivi: sono 70.640 (-1.731). Scende leggermente la pressione sugli ospedali. Nelle aree non critiche sono ricoverati 2.715 malati Covid (-18), nelle terapie intensive 354 (-3).

Ricoveri in ospedale

In provincia di Venezia ci sono: 95 persone ricoverate a Dolo (più 16 gravi), 59 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più 6 in terapia intensiva), 70 all'Angelo di Mestre (più 14 gravi), 14 al policlinico San Marco di Mestre, 50 a Villa Salus, 5 a Mirano e 6 in terapia intensiva, 21 a Chioggia e 6 in terapia intensiva, 57 a Jesolo (più 12 gravi), 1 a San Donà (più uno grave) e 21 alla casa di cura Rizzola. Si registrano anche: 17 pazienti all'ospedale di comunità di Noale, 8 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 4 al centro Nazareth di Venezia, 1 all'ospedale di comunità Fatebenefratelli, 4 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi, rispetto a sabato sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova con 158 casi e Verona con 117.