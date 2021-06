Coronavirus, bollettino serale del 3 giugno: i numeri in Veneto e provincia di Venezia

L'aggiornamento sui contagi e i ricoveri in base ai dati forniti da Azienda Zero (riferiti alle 17 del 3 giugno)

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di giovedì 3 giugno sera (dato riferito alle 17) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 19 nuovi casi di contagio in Veneto, 5 dei quali in provincia di Venezia. In Regione il numero di positivi tocca quota 7.514. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 423.690 contagi. Rispetto alle 8 di oggi, non si segnalano decessi in provincia di Venezia.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 271 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 48 in condizioni gravi. In provincia di Venezia ci sono 21 persone ricoverate a Dolo (2 gravi), 5 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (2 in terapia intensiva), 5 all'Angelo di Mestre (2 gravi), 12 a Villa Salus, 2 al Policlinico San Marco di Mestre, 13 a Jesolo e 1 in terapia intensiva a Portogruaro . Si registrano anche 3 persone all'ospedale di comunità Centro Nazareth di Venezia, 2 all'ospedale di comunità di Noale e 1 persona al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di oggi. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Venezia (+5) e Belluno (+5).