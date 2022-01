Quarantene e isolamenti: circolare alle Ulss sulle nuove misure. Contagi e ricoveri di oggi

Sono 3.816 i casi di positività al Covid registrati nel bollettino regionale di oggi, domenica 2 gennaio, con le province di Treviso, Venezia e Verona che contano oltre 800 casi ciascuna (Venezia 972). Sono 1.466 i ricoveri negli ospedali veneti attualmente, con 200 persone nelle terapie intensive e altri 11 persone decedute.

In relazione alle ultime norme emanate dal governo nazionale, la direzione Prevenzione della Regione Veneto ha trasmesso una circolare alle Ulss per sintetizzare le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della variante Omicron. Contatti stretti (ad alto rischio): persone non vaccinate o che non abbiamo completato il ciclo vaccinale primario (ad es. abbiano ricevuto solo la prima dose delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine della quale deve risultare un test molecolare o antigienico con risultato negativo.

Persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso la validità del green pass, se asintomatiche, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine del periodo risulti eseguito un test molecolare o antigienico con risultato negativo. Persone asintomatiche che: - abbiano ricevuto la dose booster oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o siano guariti da infezione Covid nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ma si deve osservare imperioso di auto-sorveglianza che termina al quinto giorno, con l'obbligo di indossare dispositivi Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. È previsto un test antigienico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid alla prima comparsa dei sintomi. Per le persone contagiate che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché siano sempre state asintomatiche o risultino asintomatiche da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine del periodo risulti eseguito un test molecolare o antigienico con esito negativo.

Si legge in premessa nella circolare del ministero della Salute che: «I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, sopratutto in chi ha completato il ciclo delle due dosi da più di 120 giorni. La terza dose tuttavia riporterebbe l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per questo è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose e differenziare le misure per la durata e il termine della quarantena».