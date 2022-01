Crescono i contagi a scuola. Aperto a Chioggia il nuovo drive through

Il virus continua a correre a scuola e allo stesso tempo cresce il numero di studenti e classi che finiscono in isolamento. Secondo una stima effettuata dalla Prevenzione della Regione Veneto, tra l'11 e il 25 gennaio, - e quindi nelle prime due settimane di lezione al rientro dalle vacanze natalizie - sono state coinvolte da casi di Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 in quarantena.

Nello specifico, la provincia di Venezia è interessata da positività in almeno 2.029 classi di ogni ordine e grado, 1.632 per il territorio dell'Ulss 3 e 397 in Veneto orientale (Ulss 4); di queste, 1.404 sono state poste in quarantena, rispettivamente 1.209 e 195. Gli studenti coinvolti sono più di 39 mila, 27 mila dei quali in quarantena.

In uno scenario in cui i contagi non cessano e la richiesta di test, in particolare quelli antigenici, è molto elevata, Ulss 3 ha aperto oggi un nuovo "drive through" nell'area portuale di Chioggia, andando ad aggiungere un nuovo tassello dopo l'inaugurazione del punto tamponi al terminal San Basilio a Venezia, e nell'attesa dell'apertura, la prossima settimana, di uno ulteriore a Favaro. Si tratta di una grande tensostruttura, sviluppata su un'area di cinquecento metri quadri, e potenzialmente raddoppiabile: se inizialmente i sanitari potranno garantire 200 tamponi al giorno, in caso di necessità sarà possibile spingersi fino a 400. La struttura si trova in Val da Rio ed è stata "messa in piedi" in sette giorni.

«Lo abbiamo realizzato qui, a poca distanza dal padiglione Aspo dove già si effettuano le vaccinazioni - ha spiegato oggi il direttore generale, Edgardo Contato - ed è la risposta dell'Ulss 3 alle difficoltà dei cittadini. Nasce dalla collaborazione sempre efficace con l'amministrazione civica, e con l'Autorità portuale che ha messo a disposizione l'area. Anche qui a Chioggia, come la scorsa settimana a Venezia, rendiamo operativa una struttura che, insieme alla disponibilità di ulteriori punti gestiti dai privati accreditati, risolve il problema tamponi per tutta l'area».

In mattinata, la dirigenza sanitaria si è recata in sopralluogo nella prima giornata di attività, alla presenza del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, e del presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, che hanno fornito il supporto necessario all'azienda per l'apertura in tempi rapidi del nuovo "drive through".