Pochi focolai, il contagio nelle scuole è basso. Insegnanti, vaccini in massa: adesione 98%

I dati dell'Ulss 3: nell'87% dei casi l'alunno o l'insegnante positivo non contagiano nessun altro in aula. I casi sono comunque in aumento: ieri segnalazioni da 12 classi, 4 delle quali a Venezia

Le scuole non sembrano essere un luogo di forte espasione del contagio, almeno guardando ai dati diffusi dall'Ulss 3: nella grande maggioranza dei casi (l'87%) se in una classe viene rilevato un caso di positività al coronavirus, detto "caso indice", quel caso resta isolato, e i tamponi effettuati ai compagni di classe risultano negativi. Nel 7,2% delle situazioni, invece, si individua solo un altro positivo oltre al caso indice, nell'1% altri due.

Segno, appunto, che nel contesto strettamente scolastico le mascherine e i distanziamenti funzionano e il virus si trasmette in pochi casi da studente a studente. Le situazioni più critiche sembrano essere altrove, nelle famiglie e nei ritrovi sociali tra amici oltre che, forse, nell'ambito dei trasporti. Il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 3, Luca Sbrogiò, conferma: «Nelle scuole si entra con delle regole precise e il contagio, in base ai dati che abbiamo, non sfocia quasi mai in particolari focolai. Lo stesso possiamo dire degli ambienti di lavoro, dove non sono emerse grandi epidemie».

Variante inglese

Resta un 5,6% di situazioni in cui il contagio si diffonde in modo più serio all'interno della classe. È il caso di una elementare di Malcontenta in cui, nella seconda settimana di febbraio, sono stati rilevati 8 positivi, 7 alunni e una maestra: l'episodio è stato approfondito e si è appurato che si trattava di variante inglese. L'unico altro caso di variante accertato nell'Ulss 3 in ambito scolastico, finora, è stato in una scuola di Cona, mentre un caso sospetto a Marcon si è poi rivelato "normale" coronavirus. A Malcontenta, poi, il contagio si è diffuso ulteriormente, toccando almeno una famiglia. Oltre a questo, dice Sbrogiò, «non risultano altri cluster di variante inglese, solo qualche caso di adulto ma singolo».

Contact tracing rafforzato

In caso di sospetto di infezione da varianti, comunque, il protocollo è più stringente: il contact tracing viene allargato, con identificazione dei contatti anche non stretti e avuti nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi (o al tampone positivo). La quarantena è prolungata a 14 giorni. In generale, come spiegato dalla direttrice del dipartimento di prevenzione regionale Francesca Russo, il virus degli studenti positivi sarà sequenziato e, nel caso si tratti di una variante, tutta la classe sarà posta in quarantena.

Dati in leggera ripresa

In tutto, da inizio anno scolastico, si sono registrate positività in 1.479 classi (per 1.345 alunni e 509 docenti positivi) nell'area di competenza dell'Ulss 3. In questo momento le classi coinvolte sono 50, i focolai 4. È anche vero, però, che i numeri sono in leggera ripresa, così come avviene in generale per la diffusione del virus. Solo ieri, 4 marzo, l'azienda sanitaria ha ricevuto segnalazioni da 12 classi: 2 a Marghera, 4 nel centro storico di Venezia, una rispettivamente a Dolo, Noale, Mira, Fossò, Chioggia e Cona.

Personale scolastico

Venendo al capitolo dei vaccini, la campagna diretta al personale sanitario procede gradualmente ma con efficacia. Le vaccinazioni AstraZeneca riguardano oltre 14 mila persone tra docenti e non docenti di asili, scuole e università nell'area Ulss 3: al momento le disponibilità aperte sono 11.390 e i vaccini già eseguiti quasi 4 mila. Il dato sull'adesione, in questa categoria, è quasi totale (98%). Il "nodo" degli insegnanti over 65, che al momento non possono ricevere l'AstraZeneca, dovrebbe essere sciolto nelle prossime ore con l'approvazione della somministrazione anche per loro. Gli effetti indesiderati lievi, con il vaccino di questo marchio, avvengono spesso (interessano almeno 1 paziente su 10), mentre finora solo una persona ha avuto una reazione non comune, una sorta di allergia che però è rientrata. Le sedute sono programmate fino al 31 marzo e a quel punto il personale scolastico dovrebbe essere completamente vaccinato. «Da parte degli insegnanti c'è stata una risposta eccellente», ha concluso Sbrogiò.