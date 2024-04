Vernier: «Ok tutelare il centro storico dall'assalto. Ora fissare un massimo di visitatori»

L'opinione in città si spacca sul contributo d'accesso. Mentre per il Comune, rispetto al primo giorno d'introduzione del ticket, il 25 aprile, «i visitatori giornalieri domenica erano in calo, dato confermato anche dalle celle telefoniche», le immagini mostrano a occhio una situazione analoga a quella di tante altre giornate d'assalto alla città lagunare, qualcuno però precisa che le altre zone, tolte quelle clou di San Marco, Rialto, erano percorribili. Bastava quindi spostarsi dalle consuete direttrici di traffico dei flussi turistici. Domenica è stata per Venezia anche giornata storica della visita di papa Francesco, con oltre diecimila presenze solo ad assistere alla messa davanti alla Basilica.

L'associazione che porta il nome della piazza veneziana, presenziata da Claudio Vernier, ha voluto precisare, dopo la partenza del contributo, di appoggiare la misura del pagamento. «Deriva dalla necessità di tutelare il centro storico di Venezia, i suoi residenti e tutti coloro che desiderano visitarla con curiosità e rispetto. I servizi e la dimensione fisica della città insulare non possono accogliere un numero illimitato di persone. Associazione Piazza San Marco riterrebbe altresì opportuno che venisse fissato un tetto massimo di presenze giornaliere e che la visita a Venezia venisse in tutti i casi prenotata, anche nel caso di pernottamento nelle strutture ricettive di terraferma all'interno del Comune». Il contributo per Vernier dovrebbe essere un modo per chiedere un anticipo sui servizi di cui si potrà usufruire e andrebbe finalizzato al risanamento del patrimonio d'edilizia pubblica della città in funzione del ripopolamento del centro storico».

Diverse le critiche al post in Facebook. «Il contributo d'accesso non fa niente di quello che l'associazione auspica, cioè: - non fissa un tetto massimo di presenze giornaliere; - non instaura un meccanismo di prenotazione; - non è connesso in alcun modo all'erogazione di servizi; - non genera somme finalizzate al risanamento del patrimonio d'edilizia pubblica della città in funzione del ripopolamento del centro storico - scrive Marco Rosa Salva - Per questi motivi proprio non si capisce perché Associazione Piazza San Marco appoggi l’introduzione del ticket». Un altro è più duro nella contrarietà al provvedimento «Vergognoso condividere un'idea così priva di fondamento. Se si vuole limitare i flussi non si fanno arrivare lancioni e pullman giornaliere e non si continua a costruire alberghi e b&b a svantaggio dei residenti. La tassa è solo un scusa per far cassa». C'è chi pone il tema della legittimità. «Sono stati incassati denari anche da turisti che avevano regolare prenotazione in struttura turistica, qualcuno dovrà risponderne». L'opposizione politica in Consiglio comunale si è quasi tutta compattata sul "No" al ticket d'ingresso, mentre per l'amministrazione si tratta di una sperimentazione.