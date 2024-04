Contributo d'accesso, nasce anche "Free Venice from Ticket"

Mancano ormai pochi giorni alla sperimentazione, senza precedenti, del "contributo d'accesso" per entrare nella città storica di Venezia: il ticket di 5 euro che sarà richiesto ai visitatori giornalieri che non rientrano in nessuna delle decine di categorie esenti, in 29 giorni diversi, dalle 8.30 alle 16. La campagna del comune Ma xe vero che per rispondere a domande e dubbi e diffondere le informazioni sul contributo, è ormai diffusa su tv, treni, siti internet. Ma per ora le preoccupazioni di una parte della città non sembrano essere state smussate.

E, oltre ai movimenti storici contro il contributo d'accesso, spuntano anche nuovi fronti d'opposizione. Come la campagna "Free Venice from Ticket" (Libera Venezia dal ticket), che ha lanciato un appello internazionale già sottoscritto da 400 persone: cittadini, scrittori, registi, intellettuali, pensionati, molti stranieri. Ma la campagna neonata guarda solidamente in laguna: «Il dato confortante è che i click veneziani - sul loro sito, scrivono nella pagina Facebook - sono il 61,3% del totale, i click esteri il 19,6%». L'appello si concentra molto sull'utilizzo dei dati sensibili: «Ogni veneziano dovrà segnalare ciascuno dei propri visitatori. Non è dato sapere che uso verrò fatto della mole di dati sensibili raccolti» scrivono nel manifesto, che si concentra su come il caso di Venezia possa creare un precedente europeo.

In realtà il Comune ha da sempre fatto sapere che i dati serviranno a gestire meglio i flussi turistici e quindi migliorare la fruizione della città, ma il nodo privacy è tutt'ora in parte irrisolto: l'obbligo di prenotare, per tutti, anche per chi è esente dal pagamento (veneti, lavoratori, amici di veneziani, visitatori di parenti in carcere...) potrebbe confliggere con il regolamento Ue sulla protezione dei dati. Anche per questo il Comune ha dato l’incarico a uno studio romano (dopo il decesso dell’avvocato Giuseppe Chiaia, che aveva seguito dall'inizio la questione del contributo d’accesso), di seguire da vicino il tema della privacy. Secondo il consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini, che ha segnalato l'incarico «hanno messo in piedi una cosa più grande di loro e hanno bisogno di chi li tuteli di fronte a determinate situazioni» che potrebbero crearsi. Di fatto, trattandosi di una misura priva di precedenti, la tutela legale appare d'obbligo.

Intanto il 23 febbraio si terrà in Sala San Leonardo un'assemblea pubblica del fronte no ticket. Lanciata dalla lista d'opposizione "Tutta la città insieme", vede crescere le adesioni di diverse realtà cittadine: Forum per Venezia e Mestre, Ambiente Bene Comune, comitato NoGrandiNavi, comitato Danni da movida, Assemblea sociale per la casa, Rete solidale per la casa, Associazione Lido d’amare, gruppo salviamo San Piero e Sant'Anna, gruppo ex Cantieri Actv di Sant'Elena, gruppo Salviamo Cannaregio - no al terminal San Giobbe San Giuliano. Il 25 aprile si terrà poi in piazzale Roma una manifestazione contro il contributo d'accesso. Il sindaco Luigi Brugnaro considera comunque l'iniziativa, seppur foriera di accorgimenti in itinere, vincente: «Da cinquant’anni si parla di turismo eccessivo senza che nulla sia stato fatto. Nella vita, occorre avere il coraggio di agire, di assumersi le proprie responsabilità. Sono convinto che funzionerà, ma la gente deve capire il perché» ha ribadito in conferenza pochi giorni fa.