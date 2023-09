Controlli negli alberghi di Mestre e Marghera, 2 denunce e un espulso

Negli ultimi sette giorni, la polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi straordinari all'interno di numerose strutture alberghiere di Mestre. Alle operazioni hanno preso parte gli agenti della squadra mobile, della polizia amministrativa e della Municipale di Venezia.

In particolare, il focus imposto dal questore lagunare, Gaetano Bonaccorso, sono state le strutture del quartiere Piave a Mestre e in via Fratelli Bandiera a Marghera. Gli operatori hanno riscontrato irregolarità di vario tipo in tre alberghi, a cui hanno fatto seguito sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione dei soggetti alloggiati e, in un caso, la denuncia nei confronti del titolare dell'attività.

All'interno degli hotel, gli agenti hanno anche rintracciato due persone già destinatarie di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Venezia. Si tratta di un uomo e di una donna, sospetta borseggiatrice già nota alle forze dell'ordine. Anche in questo caso, si è proceduto alla denuncia in stato di libertà per l'inosservanza della misura di prevenzione. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno anche intercettato un cittadino irregolare sul territorio nazionale, per il quale è stato già avviato l'iter previsto per l'espulsione.