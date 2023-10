Contromano in rotonda per un sorpasso: tasso alcolico oltre il doppio del normale

Serata di intensi controlli per la polizia locale di San Donà di Piave quella di sabato, con tre automobilisti denunciati e altrettante patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. In Via Armellina un 65enne romeno, coinvolto in un incidente stradale, risultava positivo alla prova dell’etilometro con 2,56 grammi per litro di alcool nel sangue: per lui è scattato anche il sequestro del veicolo, una Ford Fiesta.

Nel centro cittadino, un 30enne sandonatese alla guida di una Volvo è stato visto percorrere contromano la rotatoria tra le vie Verdi e Brusade nell’intento di superare un'auto: fermato dagli agenti il 30enne sandonatese risultava avere assunto alcool per 1,12 grammi per litro.

In un posto di controllo in via 13 Martiri, un 18enne residente a Ceggia, alla guida di una Fiat Punto, dopo essere risultato positivo al pretest per l’uso di cannabis ha rifiutato di sottoporsi ai previsti prelievi all’ospedale civile sandonatese. «Spiace constatare che vi sono automobilisti irresponsabili che si pongono alla guida sotto l’effetto di sostanze che ne alterano le capacità e le percezioni con grave pericolo per la sicurezza della circolazione e degli altri utenti della strada. L’azione di prevenzione e contrasto di questi fenomeni da parte della polizia locale rimarrà costante», commenta il comandante, Paolo Carestiato.

