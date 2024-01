Quasi 400 mezzi verificati e trenta verbali nei controlli antinquinamento

Settimana da bollino arancio e poi subito rosso - il massimo dell'allerta - per l'inquinamento dell'aria. La concentrazione di polveri sottili è andata aumentando e senza un cambio della pressione atmosferica, che porti pioggia e vento, le misure per limitare il traffico e i controlli per farle rispettare sono inevitabili. La polizia locale di Venezia dall’8 gennaio a ieri, ultimo giorno del mese, ha messo in campo 42 pattuglie per monitorare i mezzi: anche gli euro 5 da lavoro si sono dovuti fermare. Gli agenti hanno passato in rassegna 237 veicoli, dei quali 12 sono stati multati perché viaggiavano nonostante le limitazioni previste per la categoria inquinante di appartenenza.

Le multe ammontano a 168 euro ciascuna, che si riducono a 117,60 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni. Il totale delle sanzioni fatte dalla polizia locale in questi giorni è di oltre duemila euro. In caso di ripetizione della violazione nel biennio è prevista anche la sospensione della patente dai 15 ai 30 giorni. Gli ultimi controlli si aggiungono a quelli fatti nel corso della domenica ecologica del 21 gennaio, giornata durante la quale gli agenti hanno fatto 18 verbali, che fanno salire a 387 il numero dei mezzi verificati a gennaio 2024, allo scopo di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. I posti di controllo vengono posti nei centri abitati della terraferma, nelle strade comunali (ad eccezione di quelle che ad esempio collegano con i parcheggi scambiatori), lungo la Romea, la provinciale 81, via Fratelli Bandiera, via della Libertà, i raccordi di San Giuliano, lungo la tangenziale e gran parte delle vie Triestina e Altinia.