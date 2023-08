Proseguono le operazioni anti-borseggio a Venezia

Continuano le operazioni per arginare il fenomeno dei borseggi a Venezia. I carabinieri, come disposto dal comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura, in queste settimane sono impegnati con pattugliamenti ad hoc, sia in uniforme sia in borghese, che si svolgono soprattutto nelle zone più colpite: piazzale Roma, stazione ferroviaria, Rialto e area marciana.



Nell'ultimo fine settimana la task force ha permesso di controllare 38 persone sospette. Tra queste, 4 sono state denunciate in stato di libertà per furto con destrezza, dieci per inosservanza del foglio di via e ad altre tre è stato notificato il foglio di via. Solo nella giornata di domenica, 6 donne, tutte note alle forze dell'ordine e già destinatarie del foglio di via dalla città di Venezia, sono state bloccate e portate nella caserma di san Zaccaria. Per tutte è scattata la denuncia per inosservanze del provvedimento.

«Ho chiesto al personale - spiega il generale di brigata Nicola Conforti, comandante provinciale dei carabinieri - uno sforzo ulteriore proprio in questi giorni cruciali di metà agosto, in cui la città è presa ancora di più d’assalto dai turisti. La nostra azione proseguirà in maniera costante utilizzando, come ho più volte sottolineato, tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, nell’alveo del consolidato modello di coordinamento tra le forze di polizia. Un ringraziamento sincero - conclude - va anche ai tanti cittadini che, in maniera responsabile e con grande senso civico, non fanno mancare la propria preziosa collaborazione».