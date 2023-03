Bus turistici controllati al Tronchetto, una dozzina di multe

Nelle scorse settimane le verifiche a campione sui bus turistici che transitano al Tronchetto hanno portato a scoprire numerose violazioni. Sono 45 i mezzi controllati dalla polizia locale, sia di provenienza italiana che estera. Il caso più grave è quello di un autista italiano che aveva guidato per 23 giorni consecutivi senza effettuare i riposi settimanali obbligatori: oltre al ritiro della patente, gli è toccata una multa di 1.313 euro. Inoltre gli è stato imposto il recupero dei riposi non goduti, per un totale di sei giorni di interruzione lavorativa.

Numerose le trasgressioni riscontrate. Un altro autista stava trasportando un gruppo di turisti senza avere un contratto con la ditta per la quale effettuava il servizio. Tre autobus comunitari ed uno extracomunitario stavano effettuando un cabotaggio sul territorio italiano, anziché un servizio occasionale internazionale di trasporto persone. Uno di questi inoltre aveva fruito del riposo giornaliero con tempi inferiori rispetto a quelli previsti. Un conducente sloveno stava utilizzato una scheda tachigrafica diversa da quella rilasciata dallo stato di residenza; uno francese è stato sanzionato per il mancato rispetto delle pause nella giornata lavorativa; un italiano aveva illegittimamente posticipato il riposo settimanale nel corso di un viaggio transfrontaliero; un autista austriaco non aveva correttamente aggiornato le attività sull’apparecchio tachigrafico; due autobus non avevano pagato il ticket di accesso alla Ztl turistica.

«Si tratta di una attività di controllo molto importante per la sicurezza stradale - spiega l'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce - Un'attività che vede impegnati i nostri agenti nell'ambito della prevenzione soprattutto in un periodo in cui ci sono molte scolaresche che usano i bus turistici per venire in gita nel nostro territorio». All’attività di controllo su strada, dal mese di marzo si è aggiunta anche la verifica da remoto tramite il varco elettronico installato al Tronchetto per la rilevazione dei transiti non autorizzati nella Ztl.