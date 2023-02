Sedici quintali di baccalà, totani e calamari scaduti

Pesce scaduto. Più di 16 quintali fra calamari, stoccafisso e totani. La movedetta Cp 2095 della Capitaneria di porto era di controllo con i militari ai punti di sbarco del pescato a Chioggia e ha trovato circa 1.654 chili di prodotto ittico surgelato con l'indicazione della data oltre la quale non consumare gli alimenti, già trascorsa. Il pesce, appartenente a tre diverse ditte, era conservato e inscatolato, in deposito per conto terzi, all’interno di un centro di lavorazione chioggiotto. Gli accertatori hanno comminato sanzioni per seimila euro complessivamente andando poi a sequestrare tutto al fine di evitarne ogni possibile lavorazione o commercializzazione.

La Capitaneria di porto, Guardia costiera di Chioggia, continua l'opera di costante vigilanza lungo tutte le fasi della filiera ittica, dalla pesca in mare del prodotto al suo sbarco, proseguendo lungo tutte le successive fasi della commercializzazione, dal grossista attraverso il dettagliante alla ristorazione fino al consumatore finale, per assicurare con l'etichettatura, la tracciabilità e la rintracciabilità del pescato la tutela della salute pubblica, degli stock ittici, e la leale concorrenza tra gli operatori commerciali del settore.