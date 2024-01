Trovato con 16 dosi di cocaina, pusher in manette

I carabinieri della compagnia di Chioggia, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio a Camponogara, lo hanno trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 505 euro. Dopo aver perquisito la propria abitazione, i militari hanno trovato anche altri 1.780 euro in contanti, oltre a tre bilancini di precisione e materiale di vario tipo per il confezionamento. Per l'uomo sono scattate le manette.

Si tratta solo di uno dei risultati ottenuti nel corso dei controlli potenziati nel periodo delle festività natalizie. Un 42enne di Chioggia è stato denunciato poiché nascondeva in auto alcune dosi di hashish, per un totale di 18,4 grammi, mentre un 24enne poiché, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato sorpreso mentre percorreva le vie del centro di Chioggia impugnando un coltello. Altre quattro persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti imposti dalla legge: anche per loro è scattata la denuncia.

Sono stati inoltre segnalati al prefetto, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, due ragazzi sorpresi a Camponogara in possesso di 13 grammi di hashish, e uno a Stra trovato con mezzo grammo di eroina addosso.

Su fronte della sicurezza alimentare, infine, sono stati controllati due ristoranti a Sottomarina, che presentavano carenze igienico-sanitarie e conservavano cibo non tracciato. Al termine degli accertamenti, i titolari sono stati sanzionati per un totale di 6mila euro, e 150 chili di alimenti sequestrati.