Carabinieri in prima linea nei luoghi della movida e dello spaccio: fioccano le denunce

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Mestre hanno rafforzato i controlli nei luoghi sensibili della movida, in quelli più a rischio spaccio nel quartiere Piave e, in generale, anche in tutto il Miranese e in Riviera del Brenta.

I controlli dei carabinieri

Nello specifico, i militari hanno denunciato a piede libero un 26enne moldavo, con numerosi precedenti, all'interno di un locale pubblico di Mira, poiché aveva mostrato documenti palesemente falsi; la carta d'identità, sequetrata, è ora oggetto delle opportune verifiche. Sempre a Mira, i carabinieri hanno segnalato in Prefettura 11 persone, tutte sorprese con modiche quantità di stupefacente, verosimilmente per utilizzo personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due giovani sono stati invece denunciati rispettivamente per furto: un cittadino libico è stato sorpreso mente cercava di rifarsi il guardaroba nel punto vendita Coin alla barche, naturalmente senza pagare; una donna moldava, invece, stava cercando di uscire dal punto vendita Quello Giusto, senza passare per le casse, prima di essere fermata dal personale in servizio, in attesa dell'arrivo dei militari. Due automobilisti, invece, sono stati sorpresi con tasso alcolemico oltre il limite alla guida: per loro è scattata la denuncia, con sospensione della patente.