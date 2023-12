Ancora controlli contro i furti nel portogruarese, una donna in arresto

Sono proseguiti, durante i giorni di Natale, i pattugliamenti dei carabinieri nelle zone di Portogruaro e dintorni, dove nelle prime settimane di dicembre erano stati segnalati diversi furti in casa. Tra il 23 e il 26 dicembre il Comando provinciale, come già accaduto nel weekend precedente, ha disposto l’impiego delle pattuglie delle Squadre operative di supporto (Sio) del 4° Battaglione carabinieri Veneto per rinforzare le pattuglie della compagnia di Portogruaro.

Le verifiche si sono svolte tramite posti di controllo sulle vie di accesso principali e su quelle secondarie, sia con carabinieri in divisa sia con auto civetta e agenti in borghese. In totale sono stati intercettati centinaia di veicoli e persone. Una di queste è finita in arresto, una donna con vari precedenti per furto sulla quale gravava, da oltre due anni, un ordine di carcerazione per una precedente evasione. La donna - senza fissa dimora, nota alle forze dell'ordine del Veneto e del Friuli - è stata bloccata ad un posto di controllo nel territorio di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Riscontrato il mandato di cattura e svolte le formalità di rito, i carabinieri l'hanno portata al carcere di Trieste, dove dovrà scontare 10 mesi di reclusione.

Le attività di questo tipo, fanno sapere dal Comando provinciale carabinieri, stanno dando «buoni frutti, tenuto conto del calo significativo degli episodi delittuosi nel territorio». L'intenzione è «proseguire nel solco tracciato per garantire sempre migliori standard di sicurezza anche in questi territori della Città metropolitana».