I controlli dei carabinieri nel quartiere Piave a Mestre

Proseguono le operazioni dei carabinieri nella zona del quartiere a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre, in particolare in via Piave, con l'impiego di militari a piedi, supportati da pattuglie a bordo di automezzi.

Nell'ultima settimana, in particolare, sono state controllate 145 persone, 15 automobili e una decina di esercizi commerciali, con l'ausilio del Battaglione Veneto e del nucleo cinofili. Sono cinque in tutto le persone deferite in stato di libertà: un cittadino straniero per la violazione del testo unico per l'immigrazione, una persona per la violazione del foglio di via obbligatorio e altre tre per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto sarebbero state sorprese alla guida in stato di alterazione.

Altri tre soggetti sono invece stati segnalati amministrativamente alla prefettura per il consumo di stupefacente, con il ritrovamento di alcune dosi di hashish abbandonate sul marciapiede, e altrettanti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria competente poiché non avrebbero rispettato il divieto di dimora.