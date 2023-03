Lavoro in nero: stangata da 12 mila euro per un ristorante

Continua l'attività quotidiana dei carabinieri nella zona calda di Mestre, con focus particolare su via Piave, Cappuccina e il piazzale della stazione ferroviaria. Nella serata di giovedì i militari hanno controllato decine di persone, numerosi veicoli e vari esercizi commerciali. All'interno di un ristorante, in particolare, hanno riscontrato la presenza di lavoratori completamente in nero: sospensione amministrativa e stangata da 12 mila euro per il titolare dell'attività.

I carabinieri hanno anche individuato e arrestato un cittadino senegalese sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare emesso dalla corte d'appello di Trieste per episodi di ricettazione risalenti al 2010. Infine, quattro persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di stupefacenti: avevano con sé modiche quantità di marijuana e hashish.