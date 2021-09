Controlli sul green pass a San Donà: un solo locale non in regola

I controlli eseguiti dalla polizia locale di San Donà di Piave sul possesso di green pass hanno accertato un generale rispetto delle norme, con poche eccezioni: gli agenti negli ultimi giorni hanno visitato sette sale giochi del territorio, facendo verifiche su un totale di 27 clienti e trovandone solo uno non in regola perché privo di green pass. Il gestore del locale, in questo caso, è stato sanzionato con una multa di 400 euro. Il sindaco Andrea Cereser ha ricordato che «il possesso del green pass rappresenta un prerequisito per poter accedere a locali ed attività in condizioni di sicurezza: l’attività di controllo svolta dalla polizia locale, che ringrazio, va quindi a tutela dei cittadini».