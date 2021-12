Green Pass, partono i controlli a tappeto

Forze dell'ordine, ispettoriato territoriale del lavoro e Spisal delle Ulss 3 e 4 entreranno in azione con servizi congiunti nei prossimi giorni e, in particolare, da lunedì 6 dicembre, quando entreranno in vigore le nuove regole sul Green Pass e sul Green Pass rafforzato per l'accesso ad attività commerciali, eventi e mezzi di trasporto. Oggi, in sede di Cosp (Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), i rappresentanti delle forze di polizia hanno pianificato lo svolgimento dei primi controlli, che partiranno a breve.

Gli accertamenti saranno concentrati principalmente su esercizi e attività di ristorazione, strutture recettive, attività di intrattenimento, che richiedono il possesso del Green Pass, sagre, fiere e convegni, nonché sale da gioco, sale scommesse, sale bingo, senza escludere altri settori interessati dalle limitazioni. «D'intesa con i gestori del trasporto pubblico locale, si procederà a garantire il corretto svolgimento dei controlli - spiegano dalla prefettura -, effettuati dagli incaricati del pubblico servizio sul possesso della certificazione verde da parte dei fruitori dei mezzi».

Il prefetto Vittorio Zappalorto ha, inoltre, invitato i sindaci, come aveva già fatto con gli esponenti delle categorie degli operatori economici, a un impegno congiunto, al fine di contenere la diffusione dei contagi e soprattutto di garantire la libertà di movimento e la prosecuzione delle attività, specie durante le feste di Natale. Ai sindaci è stata rappresentata l'opportunità di adottare ordinanze che prevedano l'obbligo della mascherina all'aperto nei mercatini, nei luoghi di assembramento e nei casi di criticità dei dati sanitari su tutto il territorio comunale, come già fatto da alcuni comuni del Veneziano.