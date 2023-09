Controlli della guardia di finanza ai distributori stradali di carburante

Nove operatori irregolari, per un totale di 25 violazioni. È il bilancio dei servizi svolti nelle ultime settimane dalla guardia di finanza di Venezia presso i distributori stradali di carburante. Obiettivo delle fiamme gialle quello di vigilare sul rispetto della normativa in tema di regolare comunicazione dei prezzi praticati, loro corretta esposizione al pubblico, e monitoraggio dell’andamento degli stessi, a contrasto di fenomeni di rialzo fraudolento.

I militari, nel periodo estivo, hanno eseguito 50 controlli presso distributori stradali che hanno consentito di individuare le situazioni di irregolarità, per lo più legate all’omessa comunicazione periodica del prezzo del carburante praticato al portale Osserva prezzi; in alcuni casi hanno riguardato la mancata esposizione e/o la difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati nei tabelloni posizionati nell’area del distributore stradale.

In particolare, nel circondario di Jesolo, i militari della locale tenenza hanno rilevato nel corso dei controlli come ben due distributori stradali non si fossero nemmeno registrati sul portale "Osserva prezzi" del ministero, omettendo, quindi, di effettuare le comunicazioni dei prezzi praticati, che andrebbero inviate ogni 8 giorni. In un caso, è stato trovato anche un lavoratore di nazionalità marocchina completamente in nero.

La Finanza, inoltre, in collaborazione con il personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, ha effettuato, lungo le principali arterie stradali della provincia, quasi un centinaio di cosiddetti controlli di qualità su camion e cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi, con il prelevamento di campioni e la loro immediata analisi chimica. In questo caso, senza riscontrare alcuna irregolarità.