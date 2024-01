Controlli interforze a Mestre e Venezia: centinaia di persone identificate

Proseguono i servizi di rafforzamento della sicurezza nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Mestre con le operazioni Alto Impatto. Nell'ultima settimana i controlli hanno portato all'identificazione di 227 persone, molte delle quali straniere e con precedenti di polizia, e all'ispezione di sei esercizi commerciali.

A Venezia multati due esercizi commerciali

Non solo a Mestre, ma anche nel centro storico di Venezia, durante le operazioni serali di questa settimana più di 20 persone sono state identificate e sono stati effettuati controlli mirati su due esercizi commerciali, culminati con l'emissione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative di settore.

Furti, spaccio, violenza domestica

Inoltre, la divisione anticrimine della questura di Venezia ha emesso sei fogli di via obbligatori. Quattro di questi sono stati disposti a Marcon, per quattro anni, nei confronti di altrettanti stranieri responsabili di furto aggravato in un'azienda della zona e due a Venezia per tre anni: il primo nei confronti di un residente di Mogliano responsabile di furto ai danni di un'auto in sosta e il secondo a un uomo di nazionalità gambiana che, dopo aver tentato di offrire droga a dei militari in borghese, è stato trovato in possesso di stupefacente per uso personale. Infine, sempre negli ultimi giorni il questore ha emesso due avvisi orali e diverse ammonizioni per spaccio, atti persecutori e violenza domestica.

