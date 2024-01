A Mirano identificate più di 250 persone

La scorsa settimana i servizi interforze di prevenzione e controllo del territorio nella zona di Mirano, coordinati dalla questura di Venezia, con il contributo della polizia locale, dei carabinieri e della guardia di finanza hanno portato all’identificazione di 256 persone 63 già con pregiudizi di polizia, oltre al controllo di 119 veicoli e 7 esercizi commerciali. Rilevate 4 violazioni al codice della strada e disposti 20 posti di controllo in varie zone del miranese, anche periferiche.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi interforze anche in provincia prosegue l’attività della questura per contrastare i furti nelle case, specialmente nel Miranese, come deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, d'intesa tra il prefetto Darco Pellos e il questore Gaetano Bonaccorso. La stagione invernale, la riduzione delle ore di luce e la coincidenza dell’imbrunire con l’orario di punta in cui la maggior parte delle persone si muovono all’interno dei centri abitati, possono generare, infatti, condizioni più favorevoli ai malintenzionati che intendono compiere furti nelle case.

La prevenzione può essere massimizzata con il contributo dei residenti, attraverso accortezze come ad esempio chiudere la porta di ingresso a chiave, evitare di lasciare a casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore; utilizzare sistemi di allarme e laddove possibile sistemi di videosorveglianza; evitare di pubblicare sui social programmi di viaggi o vacanze. In caso chiamare il 112 o il 113 ed evitare di toccare, spostare o in qualsiasi altro modo manipolare cose e luoghi interessati dall’azione dei criminali, in modo tale da conservare l’integrità delle possibili prove che possono essere raccolte dalla polizia o dai carabinieri.