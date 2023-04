Ristoranti, parrucchieri, negozi: lavoro nero e sicurezza, multe per 150mila euro

Tre esercizi pubblici sospesi per gravi violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori in nero e sanzioni per 150mila euro. È l'esito di una serie di controlli effettuati dal nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Venezia, in collaborazione con i militari del comando provinciale, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento e del lavoro sommerso e il rispetto delle normative in materia di sicurezza. Sono stati controllati pubblici esercizi, attività di ristorazione e parrucchieri.

A Noventa di Piave, in un ristorante sono stati trovati due lavoratori in nero. La sanzione ammonta a 35mila euro, anche per l'omessa valutazione dei rischi e l'omessa formazione e la mancanza dei presidi medici di primo soccorso. Stessa sorte per un ristorante di Mira, in cui un membro dello staff lavorava in nero e sono state contestate le stesse violazioni. In un'agenzia di pompe funebri del Portogruarese è stata riscontrata la mancanza delle condizioni di igiene richieste dal Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, mentre in un’azienda che si occupa della realizzazione di impianti elettrici la mancanza dei presidi medici di primo soccorso. Le sanzioni complessive ammontano a 20mila euro.

E anche in un negozio di abbigliamento a gestione cinese di Chioggia i carabinieri hanno riscontrato la mancanza delle condizioni di igiene richieste dal Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: 20mila euro di multa. Sempre nella città clodiense, per un parrucchiere è scattata la chiusura, oltre a 15mila euro di sanzione, per l'omessa valutazione dei rischi aziendali. Diecimila euro di sanzione, invece, per un parrucchiere di Dolo per la mancanza dei presidi medici di pronto soccorso e la mancata autorizzazione per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza. Multati per 10mila euro ciascuno, infine, anche una pasticceria di Jesolo per la mancata revisione dell’impianto antincendio e la mancanza della cassetta di pronto soccorso, un ristorante di Caorle per la mancata formazione sulla sicurezza dei lavoratori e una società che si occupa della conservazione e lavorazione di frutta e ortaggi di Mirano, nella cui sede operativa è stato riscontrato che il titolare aveva omesso di dotarsi dei presidi di primo soccorso e dell’autorizzazione dell’ITL per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.