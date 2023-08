Controlli a tappeto a Mestre: espulsi due stranieri con precedenti per spaccio e furti

Cento persone controllate, due cittadini irregolari espulsi e uno denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Sono i numeri del servizio straordinario interforze nel quartiere Piave, predisposto dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in base alle direttive stabilite giovedì nell'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp). Alle operazioni hanno preso parte anche polfer, guardia di finanza e polizia locale.

Nello specifico, la polizia ha accompagnato al centro per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d'Isonzo un cittadino irregolare, con diversi precedenti, ritenuto responsabile di un furto presso un negozio del centro di Mestre. Nella tarda serata di venerdì, invece, gli agenti della polizia locale hanno condotto presso il medesimo Cpr un altro straniero, con diversi precedenti per spaccio e rapine in città.

Al termine degli accertamenti presso la stazione ferroviaria di Mestre, il questore ha anche adottato delle misure preventive a carico di soggetti considerati socialmente pericolosi: si tratta di 3 divieti di accesso nell'area dello scalo ferroviario, per la cui violazione è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.