L'alcol nel mirino dei controlli della movida jesolana, scarica di multe ai giovani

L'alcol nel mirino dei controlli della movida jesolana nella notte tra sabato e domenica. Anche in questo weekend il sindaco Christofer De Zotti era in piazza, accanto alla polizia locale e al comandante Claudio Vanin. Scarica di multe ai giovani, veneziani e trevigiani, arrivati in piazza Mazzini con le scorte di alcol. Non sono passati inosservati agli agenti che hanno sequestrato tutte le bottiglie e hanno fatto 7 multe da 200 euro ciascuna.

Nessun problema rilevato per l'ordine pubblico. «Il bilancio del sabato, nonostante una grande presenza di turisti a Jesolo, è positivo. Non ci sono stati particolari episodi da segnalare», scrive in Facebook il primo cittadino che ha firmato tre ordinanze per la sicurezza della località balneare, dopo gli episodi di violenza registrati all'inizio della stagione.

La polizia locale ha fermato due persone sul lungomare, sempre sabato notte, e le ha volute controllare essendo già conosciute per episodi legati allo spaccio. Addosso non risultava che avessero niente, ma hanno offeso gli agenti e fatto resistenza alle verifiche e per questo sono stati denunciati. Provvedimento penale sempre in serata nei confronti di un minimarket che aveva un cliente all'interno del negozio a mezzanotte e 40, diversamente da quanto disposto dalle nuove ordinanze. La Municipale gli ha fatto chiudere il minimarket e lo ha denunciato. Ancora alcol alla guida. Una neopatentata risultata positiva all'alcol test in zona Tosano è stata fermata e ha perso tutti i punti della patente, mentre un 78enne, al volante ubriaco nel pomeriggio in via Levantina, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.