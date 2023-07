Movida, al via questo weekend il potenziamento dei controlli

Intensificati i servizi di controllo del territorio "anti-movida" nelle principali località del litorale veneziano. Questa la determinazione assunta dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato oggi dal Prefetto di Venezia, Michele di Bari, per attuare un piano operativo che consenta di fronteggiare le esigenze di sicurezza dei comuni a maggiore attrazione turistica della costa adriatica veneziana.

Da Bibione a Chioggia, passando per Caorle, Jesolo, Eraclea e Cavallino Treporti, le Forze di Polizia, comprese le polizie locali, intensificheranno i servizi di controllo del territorio nei luoghi di maggiore concentrazione turistica, privilegiando i giorni e gli orari più critici. Si parte già da questo fine settimana nel corso del quale ci sarà uno "spiegamento straordinario" di pattuglie, con una particolare attenzione all'arco notturno.

«Abbiamo fatto tesoro delle preziose indicazioni ricevute dai sindaci dei territori d'interesse, convocati a più riprese nei giorni scorsi, e stiamo mettendo a sistema tutte le risorse a disposizione - precisa il prefetto -. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio che la movida possa degenerare in situazioni di pericolo per i residenti e per i tanti turisti. Ecco perché ho ritenuto opportuno fare un punto della situazione finalizzato a coordinare gli sforzi di tutti gli attori istituzionali coinvolti, ottimizzando anche l'impiego del personale di rinforzo che da due settimane opera presso i presidi delle forze dell'ordine delle citate località».