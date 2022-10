Movida, controlli a Venezia: multe per 3mila euro

Sanzioni per tremila euro, 50 persone identificate ed esercizi commerciali segnalati all'Ulss per irregolarità. È il bilancio dei controllo svolti nei giorni scorsi dai carabinieri di Venezia, con il supporto del Nas di Treviso, nelle zone della movida in centro storico a Venezia. Attività finalizzate alla prevenzione in merito all'abuso di alcolici, allo spaccio di droga e al disturbo della quiete pubblica.

In particolare, le verifiche si sono concentrate nelle zone di campo Santa Margherita, Rialto e campo Cesare Battisti già della Bella Vienna. I carabinieri del nas hanno riscontrato, negli esercizi commerciali ispezionati, violazioni relative a carenze igienico sanitarie, inadeguatezze strutturali e la mancata esposizione di cartellonistica inerente il divieto di fumo nei locali. Sono stati quindi segnalati alle autorità dell'Ulss per la successiva verifica e messa in regola.