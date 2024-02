Task force contro la paccottiglia di Carnevale: quattromila euro di multe

Task force anti-paccottiglia di Carnevale in centro storico: il nucleo di polizia delle attività produttive ha intensificato le verifiche delle attività commerciali in centro storico, con un focus particolare sull’area di San Marco, e sono scattate dieci sanzioni.

Esposizione irregolare di merce sulle porte e sui rivestimenti esterni dei locali, prodotti al di fuori delle vetrine e occupazione o installazione di pubblicità senza autorizzazione, in violazione a quanto disciplinato dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana e da quello del Canone di concessione che, proprio al fine di tutelare l’immagine della città, vietano di sistemare prodotti al di fuori delle vetrine e installare pubblicità senza autorizzazione. Al termine delle verifiche quindi, a carico di dieci attività, sono scattate sanzioni per un importo di quasi 4.000 euro. Gli accertamenti condotti dalla polizia locale, che rientrano nel più ampio quadro della salvaguardia dell’immagine di Venezia e tutela del commercio e della leale concorrenza, saranno ulteriormente intensificati nel corso dell’ultima settimana di Carnevale con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme.

«Ringrazio la polizia e gli uffici del Commercio per i controlli e faccio un appello a tutte le attività produttive affinché rispettino sempre i regolamenti, anche per non incorrere in gravi sanzioni che al reiterare delle infrazioni, come l'esposizione di merce al di fuori dei limiti consentiti, porta non solo alla multa pecuniaria, ma anche al ritiro della licenza (per il commercio fisso è prevista dopo 4 multe nel triennio) - ha commentato l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - Inoltre per gli effetti dell'entrata in vigore della delibera anti-paccottiglia vige il vincolo dei codici Ateco delle società nelle aree di maggior flusso turistico, quindi la stessa attività di souvenir che dovesse perdere la licenza ad esempio a San Marco, non potrebbe più aprire nella stessa zona, ma solo in un'area non vincolata dalla delibera e quindi periferica di Venezia».

Soddisfazione per l'attività di controllo della polizia locale e i risultati finalizzati a salvaguardare l'immagine della città è stata espressa anche dall’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce. «Il prezioso lavoro svolto si manifesta soprattutto attraverso la vigilanza e l'applicazione dei regolamenti, con attenzione alla salvaguardia e alla bellezza del centro storico di Venezia. Questo impegno instancabile testimonia il costante lavoro del corpo di polizia, che opera su molteplici fronti per garantire la legalità e il benessere di residenti e visitatori».