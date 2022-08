Droga e alcol, una denuncia e diverse multe a Jesolo

La movida jesolana resta sotto attenta osservazione. Anche nel fine settimana lungo di Ferragosto la polizia locale ha continuato a monitorare le strade, i negozi e gli accessi al mare, riuscendo a sorprendere uno spacciatore. Gli agenti lo hanno visto per strada, riconoscendolo perché già fermato in passato. Il cane antidroga lo ha fiutato e la perquisizione ha fatto saltare fuori 6 dosi di cocaina, oltre ad alcuni grammi di marijuana, un pezzo di hashish e più di 800 euro in contanti. Il pusher è stato denunciato in stato di libertà, multato e sottoposto a daspo.

Altri servizi hanno portato al sequestro di ulteriori 10 grammi di sostanze di vario tipo tra hashish, marijuana e cocaina. Ma i controlli hanno riguardato anche gli abusi nella vendita e nel consumo di alcol, tema sul quale l'amministrazione comunale sta insistendo con forza. Tra il 14 e il 15 agosto gli agenti hanno elevato 9 sanzioni per violazione dell'ordinanza anti-alcol, di cui 5 a minorenni. Nella giornata di sabato un minimarket di piazza Aurora ha ricevuto una notifica di chiusura per un periodo di 15 giorni proprio in seguito a due violazioni nella vendita di alcolici. Infine, il personale della polizia urbana ha elevato 7 verbali per campeggio abusivo.