Controlli dei Nas in 25 aziende venete, sequestrata una tonnellata di alimenti

I carabinieri Nas (Nuclei antisofisticazione e sanità) hanno eseguito una serie di ispezioni e verifiche in tutta Italia, in accordo con il ministero della salute, a seguito di recenti episodi di intossicazione da batterio Listeria legati al consumo di alimenti crudi o a cottura ridotta. La campagna di controlli in Veneto, effettuata dai Nas di Treviso sotto la direzione del tenente colonnello Giuseppe Mercatali, non ha rilevato violazioni relative a Listeria, ma una serie di altre situazioni irregolari: in tutto 14, sulle 25 aziende ispezionate tra le province di Venezia, Treviso e Belluno.

In particolare, sono state trovate dieci situazioni di inadeguatezza igienico-strutturale, cinque carenze igienico-sanitarie, quattro mancate attuazioni di procedure Haccp, due procedure "inadeguate", sempre di Haccp, e una omessa tracciabilità di prodotti. In totale gli ispettori hanno sequestrato 1,1 tonnellate di alimenti, per un valore di circa 15mila euro: metà di questi erano privi di indicazione di tracciabilità, l'altra metà era costituita da semilavorati e finiti (impasto per pizzette, besciamella, pasta precotti) non conformi e non idonei al commercio. Le multe ammontano a 14.500 euro in totale. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in provincia di Venezia le irregolarità sono state individuate in due attività di alimentari, due salumifici e un supermercato; altre cinque nel trevigiano tra caseifici, alimentari e salumifici, e quattro in provincia di Belluno.

La campagna di controlli, come detto, si è svolta su tutto il territorio nazionale ed è finalizzata a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale. In tutta Italia la merce sequestrata ammonta a 14 tonnellate, per un valore commerciale di circa 327mila euro.