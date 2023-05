Più di 8.500 euro di multe contro i plateatici "selvaggi". La polizia locale di Venezia che verifica il rispetto delle occupazioni di suolo pubblico nella città storica in due mesi ha fatto 37 verbali.

Dai primi di aprile ad oggi, infatti, personale del Nucleo attività produttive del centro storico e isole della polizia locale, insieme ad altri funzionari comunali, ha effettuato accertamenti e controlli su più di 80 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distribuiti in tutti i sestieri, che avevano presentato richiesta, successivamente negata dagli uffici competenti del Comune, per la trasformazione delle occupazioni di suolo pubblico ottenute nel periodo dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19.

Il Comune, spiega il Comando, aveva previsto la possibilità per i titolari o gestori di pubblici esercizi di ottenere nuove occupazioni di suolo pubblico provvisorie subordinate al perdurare dello stato emergenziale. Terminato lo stato di emergenza, essendo stata rigettata la quasi totalità delle richieste di nuove concessioni poiché sprovviste dei requisiti necessari, si è reso necessario procedere con controlli massicci in tutta la città antica. Quasi una quarantina le violazione al Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione riscontrate che, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, se ripetuta comporterà anche la chiusura dell’attività per tre giorni. «I controlli – spiegano dal Comando - visti i proficui risultati ottenuti, proseguiranno nelle prossime settimane».