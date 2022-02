Controlli della polizia prima delle partite del Venezia, cambia la viabilità

Da domenica 6 febbraio e fino alla fine della stagione calcistica, la polizia di Stato effettuerà un servizio di prefiltraggio di tifosi prima dell'imbarco verso lo stadio, per sequestrare eventuali petardi e fumogeni in loro possesso, garantendo così più ordine e sicurezza prima, durante e nei momenti successivi ai match. L'attività di controllo sarà effettuata in particolare nel tratto di via Galileo Ferraris compreso tra il Pala Expo e l'accesso all'area parcheggio di Marghera.

Per questo motivo, la polizia locale ha firmato un'ordinanza che prevede misure a tutela della viabilità durante le partite casalinghe del Venezia. In particolare, l'accesso in via Galileo Ferraris - in cui sarà istituito il divieto di sosta con rimozione - per i veicoli provenienti da via Pacinotti sarà riservato esclusivamente ai tifosi ospiti, che devono imbarcarsi per raggiungere Sant'Elena e ai veicoli autorizzati. Inoltre, l'accesso sarà interdetto per i veicoli provenienti da via delle Industrie.