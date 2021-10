Santa Margherita, controlli delle forze dell'ordine: otto giovani segnalati in Prefettura

L’attività di controllo del territorio, ha permesso alle forze in campo di operare nelle zone più frequentate della municipalità lagunare, come Santa Margherita.

I fatti

Diversi locali sanzionati dalle squadre amministrative della polizia locale e dei carabinieri, per la vendita di bevande alcoliche, dopo le 21. Inoltre, nello stesso servizio, sono stati sorpresi dagli operatori in borghese 8 giovani veneziani in possesso di sostanze stupefacenti, per loro, oltre la segnalazione in Prefettura è scattata una pesante sanzione pecuniaria da 350 euro circa.