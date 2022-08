Controlli e multe anti alcol: 9 violazioni su centinaia di ispezioni

È positivo il risultato dei controlli della polizia locale nel fine settimana a Jesolo. Nove le violazioni all'ordinanza antialcol, per il resto, sul fronte sicurezza, per la Municipale è stato un sabato sera tranquillo quello che anticipa l'ultimo del mese di agosto, con l'Air Show in programma.

Molti i controlli di polizia stradale sabato sera: sono stati circa 150 i veicoli fermati e non è scattata alcuna sanzione. Situazione tranquilla anche sul fronte del commercio: minimarket e chioschi tutti chiusi come avrebbero dovuto all'orario previsto. Intanto la località balneare scalda i muscoli in vista dello spettacolo acrobatico che nei cieli jesolani dopo due anni: la 24esima edizione dell'Air Show, annunciata come la più grande mai realizzata. Sabato 27 agosto sono previste le prove, e poi domenica le esibizioni con la partecipazione di 17 tra pattuglie aeronautiche e assetti in volo.

Ad aprire le danze aeree sarà l’elicottero dell’Aeronautica Militare Hh 139, seguito da due Eurofighter e un aereo da trasporto. Dopo di loro si esibirà la formazione Legend, composta da velivoli da addestramento tra i più importanti utilizzati dall’Aeronautica Militare. A seguire, il passaggio della francese Dassault Rafale e poi lo spettacolo del “Wing Walker”, la prodezza di acrobati che si spostano tre le ali di un aereo in volo. Migliaia le presenze attese.