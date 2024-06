Controlli nelle stazioni: un arresto e 20 borseggiatrici denunciate in 2 settimane

Si confermano le operazioni ad "alto impatto" delle forze dell'ordine nelle aree di Mestre e Marghera. Nell'ultima settimana i controlli preventivi disposti dalla questura hanno portato all’identificazione di 130 persone, 20 veicoli e 11 esercizi commerciali, principalmente nel quartiere Piave.

I pattugliamenti si sono concentrati anche nelle stazioni ferroviarie, sia a Venezia che a Mestre, in particolare con l'obiettivo di contrastare l'attività dei borseggiatori e dei ladri specializzati nei furti nei treni. Durante uno di questi controlli, la sera di giovedì 23 maggio, il personale della polfer ha arrestato alla stazione di Mestre un uomo straniero. Gli agenti lo stavano tenendo d'occhio perché sospettavano che fosse l'autore di un furto subìto da un viaggiatore a bordo di un treno: alla richiesta di identificarsi, lui ha esibito un documento francese, che aveva usato anche per registrarsi in un albergo della zona. Il documento era falso e i successivi accertamenti hanno permesso di rivelare la vera identità dell'uomo, che è risultato gravato da vari precedenti penali per reati contro il patrimonio. A quel punto è stato processato per direttissima e portato in carcere, dove dovrà scontare una pena di 1 anno e 20 giorni. Nell'ambito dei servizi antiborseggio, in due settimane la polizia ha individuato e denunciato 20 giovani donne per violazione al provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso dal questore.

Intensa l'attività della Divisione anticrimine nel periodo tra il 15 ed il 31 maggio, con un'attenzione particolare ai soggetti considerati "socialmente pericolosi". I funzionari hanno irrogato cinque fogli di via, quattro avvisi orali e una proposta di obbligo di soggiorno, oltre a due ammonimenti per atti persecutori nei confronti di altrettanti uomini italiani responsabili di stalking contro le rispettive compagne; altri 7 ammonimenti, infine, per maltrattamenti in famiglia, tutti a uomini italiani, denunciati per comportamenti violenti nell'ambito domestico.