Alcol e droga alla guida: al via controlli a tappeto nel Veneziano

Partirà il 6 dicembre "Alcohol & Drugs", un'iniziativa europera di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe organizzata da Roadpol – European Roads Policing Network. Un progetto ch coinvolgerà anche il Veneziano: dal 6 al 12 dicembre, infatti, saranno giornate di controlli a tappeto che vedranno impegnate le pattuglie della polizia stradale su tutte le strade ed autostrade del Paese, comprese quelle della provincia di Venezia.

L’obiettivo dell’operazione contro la guida in stato di alterazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale. Le circa 92 pattuglie della polizia stradale della provincia di Venezia incrementeranno i controlli nei confronti degli automobilisti e dei conducenti dei veicoli commerciali adibiti sia al trasporto di persone che di merci, utilizzando le apparecchiature e i dispositivi (precursore ed etilometro) in dotazione, in tutte le fasce orarie della giornata sia diurne che notturne.