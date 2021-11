Stretta sui controlli per il Green pass: anche la polizia sui mezzi pubblici

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato oggi in videoconferenza i prefetti e i questori dei capoluoghi di Regione per dare indicazioni sulla programmazione dei servizi finalizzati ai controlli sul possesso del Green pass dopo l'entrata in vigore del decreto legge numero 172/2021, che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid. Lo riporta Today.

In base alla nuova normativa ai prefetti è stato chiesto di incrementare i controlli sugli utenti del trasporto pubblico locale con modalità condivise con le aziende di servizio. Come spiegato dal ministro dell'interno, le forze di polizia e le polizie locali effettueranno controlli più serrati dei Green pass in particolare nelle aree e nelle fasce orarie di maggiore afflusso di persone. "Ho chiesto ai prefetti di coinvolgere tutti i soggetti interessati, raccomandando loro di intensificare il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercenti anche al fine di sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti", ha aggiunto il ministro.